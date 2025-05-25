Berke Özer için Galatasaray iddiası!

Spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray taraftarlarının gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.
Engin, "Galatasaray, Eyüpspor'dan Berke Özer transferini bitirdi. Bir yabancı kaleci daha gelebilir. Günay da kalacak. Galatasaray 3 kaleciyle gelecek sezona giriş yapacak." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Eyüpspor ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatan 25 yaşındaki file bekçisinin, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
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SON SEZONUNDA NE YAPTI?
Eyüpspor ile 35 resmi maça çıkan Berke Özer, 12 maçta kalesini gole kapatırken 23 maçta kalesinde 44 gole engel olamadı.
Engin, "Galatasaray, Eyüpspor'dan Berke Özer transferini bitirdi. Bir yabancı kaleci daha gelebilir. Günay da kalacak. Galatasaray 3 kaleciyle gelecek sezona giriş yapacak." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Eyüpspor ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatan 25 yaşındaki file bekçisinin, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
GALATASARAYLILAR BURADA, TIKLA İNDİR!
SON SEZONUNDA NE YAPTI?
Eyüpspor ile 35 resmi maça çıkan Berke Özer, 12 maçta kalesini gole kapatırken 23 maçta kalesinde 44 gole engel olamadı.
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