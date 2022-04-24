Berkan Kutlu: "Beklenen performansı göstermedim"

Galatasaraylı Berkan Kutlu, Altay karşısındaki 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berkan Kutlu: 'Beklenen performansı göstermedim'
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24 Nisan 2022 22:47
Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, deplasmandaki 1-0'lık Altay maçı sonrası konuştu.

Berkan Kutlu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün çok zor bir maç oldu. Altay'ı da tebrik ediyorum mücadeleden dolayı. Savaştık ve kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

"BEKLENENİ GÖSTERMEDİM"

Kendi performansı için de açıklama yapan orta saha oyuncusu, "İstediğimiz gibi başlamadık sezona. Ben de performansımdan çok memnun değilim açıkçası. Bu camiaya gelerek, ne kadar büyük beklentinin olduğunu biliyordum. Yavaş yavaş kendimi toparladığımı da düşünüyorum. Ben, beklenen Berkan'ı göstermediğimin farkındayım" ifadelerini kullandı.

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