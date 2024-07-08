Berfu Cengiz, Hollanda'da ikinci oldu!

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hollanda'daki turnuvada 2'nci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Berfu Cengiz, Hollanda'da ikinci oldu!
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08 Temmuz 2024 00:06
Berfu Cengiz, Amstelveen Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Avustralyalı Jaimee Fourlis'e 2-1 yenildi.

Dünya 252 numarası Berfu, Hollanda'nın Amstelveen şehrinde düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 453. basamağındaki Fourlis ile karşılaştı.

Berfu, toprak korttaki organizasyonun final maçını 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kaybetti.

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