Berat Bahadır'dan gümüş madalya

Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Berat Bahadır, gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Berat Bahadır'dan gümüş madalya
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23 Temmuz 2022 22:33
Gençler Avrupa Judo Kupası, Çekya'da başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde erkekler 60 kiloda Berat Bahadır mücadele etti.

Berat Bahadır, yarı finalde Alman Dello Russo'yu ipponla yenerek finale çıktı. Finalde karşılaştığı Alman Lenny Linus Burk'a yenilen milli sporcu, gümüş madalya aldı.

Kupada pazar günü erkekler 81 kiloda Musa Şimşek tatamiye çıkacak.

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