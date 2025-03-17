Benjamin Dominguez'den Messi itirafı

Bologna forması giyen Benjamin Dominguez, kariyerinde ilk kez Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı.



21 yaşındaki futbolcu, milli takımdan davet almasının ardından yaptığı açıklamada, "Kısa bir süredir İtalya'dayım ve her şey çok hızlı gelişti. Bu benim için çok büyük bir fırsat." dedi.



Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Dominguez, "Onları seviyorum, her zaman onları düşündüğümü biliyorlar ve bana gönderdikleri tüm destek mesajlarını okuyorum." dedi.



Lionel Messi ile ilgili de bir itirafta bulunan genç futbolcu, "Messi'yi hayatımda hiç görmedim. Şimdi onunla antrenman yapma şansına sahip olacağım." diye konuştu.



Bologna'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.



