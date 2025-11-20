20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Benfica'yı yıkan haber: Dodi Lukebakio

Benfica'da sakatlığı bulunan Dodi Lukebakio, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

20 Kasım 2025 12:46
Sporx.com
Benfica'yı yıkan haber: Dodi Lukebakio
Jose Mourinho'nun takımı Benfica'ya Dodi Lukebakio'dan kötü haber geldi.

Liechtenstein maçında oyuna girdikten sadece birkaç dakika sonra sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Belçikalı futbolcunun ayak bileğinde kırık tespit edildi.

Lukebakio, sakatlığının ardından ameliyat olacak ve 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Benfica'da bu sezon 11 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

