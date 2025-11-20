Benfica'yı yıkan haber: Dodi Lukebakio

Jose Mourinho'nun takımı Benfica'ya Dodi Lukebakio'dan kötü haber geldi.



Liechtenstein maçında oyuna girdikten sadece birkaç dakika sonra sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Belçikalı futbolcunun ayak bileğinde kırık tespit edildi.



Lukebakio, sakatlığının ardından ameliyat olacak ve 3 ay sahalardan uzak kalacak.



Benfica'da bu sezon 11 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.



