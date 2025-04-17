Benfica'dan İsmail Yüksek'e yakın takip!

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünüyor. Benfica, milli futbolcunun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Benfica'dan İsmail Yüksek'e yakın takip!
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17 Nisan 2025 10:11
Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki ön liberosu İsmail Yüksek'in fazla forma şansı bulamamasından dolayı ayrılık kararı aldı.

İsmail Yüksek'in, Mourinho'nun kararına saygı duyduğu ancak kariyerinin en olgun döneminde yedek kalmak istemediği için menajerine Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almasını söylediği belirtildi.

PORTEKİZLİLER TAKİPTE

Portekiz'den Benfica, milli futbolcunun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyor.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Bu sezon 24 maçta 1398 dakika süre alabilen Yüksek, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamazken 4 sarı kart gördü.

Sarı-lacivertli takım ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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