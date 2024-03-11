Indiana Pacers, forveti Bennedict Mathurin'in yırtık labrumunu onarmak için geçireceği omuz ameliyatıyla sezonu kapattığını duyurdu.
Pacers ayrıca, Mathurin'in 2024-25 sezonu başlamadan önce tamamen iyileşmesinin beklendiğini belirtti.
Mathurin, Indiana'nın geçtiğimiz hafta Dallas Mavericks'e karşı aldığı 137-120'lik galibiyet sırasında sakatlanmıştı.
Pacers forveti sezonu maç başına 14,5 sayı, 4,0 ribaund ve 2,0 asist ortalamalarıyla tamamlamış oldu.
Pacers ayrıca, Mathurin'in 2024-25 sezonu başlamadan önce tamamen iyileşmesinin beklendiğini belirtti.
Mathurin, Indiana'nın geçtiğimiz hafta Dallas Mavericks'e karşı aldığı 137-120'lik galibiyet sırasında sakatlanmıştı.
Pacers forveti sezonu maç başına 14,5 sayı, 4,0 ribaund ve 2,0 asist ortalamalarıyla tamamlamış oldu.
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