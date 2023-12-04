Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın, son sırt sakatlığının toparlanma sürecinde en az iki hafta daha parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıklandı.



Nets yaptığı açıklamada, Simmons'a 6 Kasım'da yaşadığı belindeki sinir sıkışması nedeniyle planlanan rehabilitasyonun bir parçası olarak epidural enjeksiyon yapıldığını bildirdi.



Brooklyn ekibi, Simmons'ın daha iyiye gittiğini ve güçlendirme çalışmalarına devam edeceğini eklerken, durumunun yaklaşık iki hafta içinde yeniden güncelleneceğini belirtti.



Koç Jacque Vaughn, Simmons'ın kendi başına hafif antrenmanlar yaptığını, sahada koşmak veya ribaund almak gibi çalışmalar yapmadığını söyledi.



Son iki sezonu sırtındaki sakatlıklar nedeniyle yarıda kesilmiş olan Simmons, 2021-22 sezonunun ardından bel fıtığından küçük bir parçayı çıkarmak için ameliyat geçirmişti.



Son 11 maçı kaçırmadan önce altı maçta Simmons, 6.5 sayı, 10.8 ribaund ve 6.7 asist ortalamaları yakalamıştı.





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