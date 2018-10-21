Teknik Direktörü'ı 2-0 mağlup ettikleri mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Bektaş, "Çok mutluyuz, güçlü bir rakibe karşı oynadık. Maçtan öcne de kendi oyunumuzu oynadığımızda Göztepe'yi dedik. İlk 20 dakika özellikle orta sahadaki organizasyon ve pozisyon kaybından dolayı bir türlü oyun kuramadık. 3. bölgede de basit toplar kaybedince rakip fazla üzerimize geldi. Bana göre penaltı değil, VAR'da penaltı çıktı. Beto'nun inanılmaz bir kurtarışı oldu ve en azından gol yemeden içeri girdik. 2. yarıda hem adam paylaşımı, hem de boş adamı yakalayıp geçiş yapma konusunda başarılı olduk. Pas kalitesi üst düzey olan Beşiktaş'ı hataya zorlayıp, oyun açılışında topu kazanıp gol bulmamız beni çok mutlu etti. Takımımız kompakt oynadığı zaman inanılmaz şeyler yapabilir. Fizik olarak rakibimizden çok fazla mesafe sarf etmişiz. Pas kalecisi olan takımlara karşı çabuk pozisyon almak zorundaydık. Merkeze mümkünat vermeden, daha çok kanatlara yönlendirdik rakibimizi. 2. yarı hak ettiğimiz bir maç oldu" diye konuştu.Hedeflerinin her maçı kazanmak olduğunu söyleyen antrenör, "Bu ligde çok iyi takımlar var ama bu ligin iyi takımlarından biriyiz. Bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Kazanalım, gün sonunda nerede olacağımızı görürüz" ifadelerini kullandı.Oyuncularını kutlayan Bektaş, galibiyeti sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Adama Traore'ye, camiaya ve kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara armağan etti.Bektaş, müsabakaya devam edemeyen Wallace Reis ve Beto'nun sakatlıklarının çok önemli olmadığını düşündüğünü sözlerine ekledi.