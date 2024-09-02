Beknaz'ın yeni adresi Kosova

Galatasaray'dan ayrılan Beknaz Almazbekov, Kosova ekibi Llapi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Beknaz'ın yeni adresi Kosova
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02 Eylül 2024 11:17
Galatasaray'dan ayrılan Beknaz Almazbekov'un yeni takımı resmen belli oldu.

19 yaşındaki futbolcu, Kosova ekiplerinden KF Llapi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beknaz, transferinin ardından, "Yeni mücadele, yeni hayaller, yeni hedefler." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımın A takımında forma şansı bulamamıştı.

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