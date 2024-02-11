Bekir İrtegün: ''Bize en az bir puan lazımdı''

Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, 2-1 kaybedilen Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Bekir İrtegün, kendileri için kritik bir maçtan puansız ayrıldıklarını kaydetti.



Karşılaşmaya çok sayıda eksikle çıktıklarını vurgulayan İrtegün, "Golü bulduk ancak ne yazık ki korumayı beceremedik, çok üzgünüz. Bize en az bir puan lazımdı. Adanaspor'u tebrik ederim. Açıkçası çok söyleyecek bir şey yok çünkü oyundan şikayet edeceğim bir durum yok." ifadelerini kullandı.



