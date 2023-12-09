Bekir İrtegün: ''Alınan 1 puan çok değerli''

Tuzlaspor yardımcı antrenörü Bekir İrtegün, 1-1 sona eren Bodrum FK maçının ardından konuştu.



Bekir İrtegün, Bodrum FK'nin zor bir deplasman olduğunu kaydetti.



Bodrum'un futbol adına çok güzel bir yer olduğunu belirten İrtegün, şunları söyledi:



"Bodrum'da oynamak çok keyifliydi. Geçen hafta galip geleceğimiz maçı berabere bitirmiştik. Bu hafta da son dakikada berabere kaldık. Futbolun cilvesi diyelim. Oyun olarak düşüktük ama zaman zaman böyle oyunlar olabiliyor. İyi takımlarla kritik maçlar oynuyoruz. Alınan bir puan çok değerlidir. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum."





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