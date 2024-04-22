Becao'dan yanlış ameliyat olduğu iddialarına cevap!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, sakatlığı sonrası yanlış ameliyat olduğu yönünde çıkan iddialara sosyal medyadan flaş bir cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Becao'dan yanlış ameliyat olduğu iddialarına cevap!
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22 Nisan 2024 16:03
Son güncelleme 22 Nisan 2024 16:09
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından geçtiğimiz aylarda ameliyat olmuştu.

Brezilyalı oyuncu, sahalara geri dönüşünün ardından tekrardan sakatlanmasıyla yanlış ameliyat olduğu yönünde iddialar çoğaldı.

Rodrigo Becao'dan bu iddialara cevap geldi.

Deneyimli oyuncu, sosyal medyada yer alan ''Becao yanlış ameliyatın kurbanı oldu'' başlıklı haberin altına yorum yaparak, ''Masallar uydurmayı bırakın'' şeklinde yorum yaptı. 

İşte Becao'nun o yorumu;



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