Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor, BB Erzurumspor'u konuk etti. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, BB Erzurumspor 5-1 kazandı.



BB Erzurumspor'un gollerini 11, 27 ve 64. dakikalarda Aaron Samuel Olanare, 46. dakikada Mücahit Albayrak ve 52. dakikada Eren Tozlu kaydetti.



Balıkesirspor'un tek golü ise 82. dakikada penaltıyı gole çeviren Batuhan İşçiler'den geldi.



Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten BB Erzurumspor, ligde 5. sıraya yerleşti. 11 puanı bulunan Balıkesispor ise son sırada yer aldı.



Gelecek hafta BB Erzurumspor, Boluspor'a konuk olacak. Balıkesirspor ise deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.





İLGİLİ VİDEO