Bayram Bektaş istifa sorusunu yanıtladı

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Manisa FK'ye 1-0 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktör Bayram Bektaş, taraftarların kendisini istifaya çağırdığını ancak görevinin başında olduğunu söyledi.



Bektaş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyundan memnun ama skordan memnun olmadığı kaydetti.



Alınan skor nedeniyle tüm oyuncuların üzgün olduğunu belirten Bektaş, "3 haftadır her anlamda oyun üstünlüğü ve her şeyi sahaya yansıtmışken skoru bulamadık. Bugün bir kez daha futbolun ne kadar acımasız olduğunu gördük. Rakip şut sayılmayacak pozisyonda golü buldu. Üzgünüz. Biz yine zorlayacak, kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakip kale önünde bu kadar pozisyona girip de gol bulamıyorsak, bunda bizim de eksikliğimiz var. Gol atamayınca ne anlatsam faydasız. 4. maçımızda ilk kez kaybettik. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum." dedi.



Bektaş, daha ligin başında olduklarını dile getirerek, "Bu takım çok çabuk ayağa kalkar, istenilen seriyi de yakalar. Ben görevimin başındayım. Taraftar bağırır, istifaya çağırır. Ben görevimin başında olduğumu yineliyorum. Taraftar istifaya çağırdığında tepki göstermedim, alkışladım. Benim taraftara saygım sonsuz. Alkışlayarak 'Eyvallah' dedim. Ben buraya adam gibi geldim, adam gibi giderim. Oynanan oyundan memnunum, sadece skoru alamadık." ifadelerini kullandı.









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