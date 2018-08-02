Bayern Münih'ten Cristiano Ronaldo itirafı!

Real Madrid tarihinin en golcü futbolcusu olduktan sonra 117 milyon euroya Juventus'a transfer olaniçinBaşkanı Karl-Heinz Rummenigge'den ilginç açıklamalar geldi.Transferi değerlendiren Karl-Heinz Rummenigge, ''Ronaldo, Real Madrid'de her şeyi kazanmış bir futbolcu. Son 5 yılda dünyanın en iyi futbolcusu oldu. Ancak Bayern Münih, 33 yaşına gelmiş bir futbolcu için 117 milyon euro ödemez, böyle bir yatırım yapmaz.'' dedi.Juventus'un Ronaldo'yu transfer etmesine de şaşırdığını dile getiren Alman başkan, ''Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin böyle bir karar vermesine de şaşırdım. İtalyan futbolu son yıllarda kan kaybediyordu. Bu operasyonla tekrar İtalya futbolu ilgi çekmeyi başardı.'' sözlerini kullandı.