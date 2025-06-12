Bayern Münih'ten Leroy Sane için karar!

Galatasaray'ın transferini KAP'a bildirdiği Leroy Sane, Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyecek.

calendar 12 Haziran 2025 17:50 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 17:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Galatasaray.org
Bayern Münih'ten Leroy Sane için karar!
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Galatasaray'ın transferini KAP'a bildirdiği Leroy Sane için yeni bir gelişme gündeme geldi.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK

Sky'da yer alan habere göre, Sane, Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

CUMA GÜNÜ KAMPA KATILACAK

Sane'nin cuma günü Bayern Münih'in ABD'deki kampına katılmasının beklendiği yazıldı. Bayern Münih'in turnuvanın Temmuz ayında oynanacak olan eleme aşamalarına kalması halinde, Sane bu maçlarda oynamayacak.


Alman basınındaki haberde, 29 yaşındaki yıldızın, Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçtiği ve imza attığı hatırlatıldı.

SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN'DA BİTİYOR

Leroy Sane'nin Bayern Münih ile sözleşmesi resmi olarak 30 Haziran'da sona eriyor. Bayern Münih'in de yer alacağı Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Sane'nin Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'na katılmasının ardından Galatasaray'a katılması bekleniyor.


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