Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı!

Bayern Münih, sezon sonunda Kim Min-Jae ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2025 16:01
Bayern Münih, 28 yaşındaki Koreli stoperi Kim Min-Jae ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Alman basınından Sky DE'nin haberine göre; Bayern Münih, Kim Min-Jae'den memnun değil.

DORTMUND MAÇI KADERİNİ BELİRLEDİ

Ligde Borussia Dortmund'a karşı oynanan ve 2-2 berabere kalınan maçta puan kaybının en önemli nedenlerinden biri olarak görülen oyuncu için Bayern, teklifleri dinleme kararı aldı.

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Koreli oyuncunun uygun bire teklifle sezon sonunda takımdan ayrılabileceği gündemde.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern formasıyla 41 maça çıkan Kim Min-Jae, 3 gollük performans sergiledi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery