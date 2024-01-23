Bayern Münih'ten 15 milyon euroluk teklif: Kieran Trippier

Bayern Münih, Newcastle forması giyen Kieran Trippier'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

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Bayern Münih'ten 15 milyon euroluk teklif: Kieran Trippier
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23 Ocak 2024 20:09
Kadrosuna tecrübeli bir sağ bek transferi yapmak isteyen Bayern Münih, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alman devi, Newcastle United forması giyen Kieran Trippier'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Bayern'in 33 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

Öte yandan İngiliz ekibi, performansından olduğu oyuncusunu satmak istemediği aktarıldı.

Newcastle'ın 2022 yılında Atletico'dan 14 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Trippier, İngiliz ekibinde 81 maçta 3 gol ve 18 asist yaptı.

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