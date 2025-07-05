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Bayern Münih'te talihsiz sakatlık: Jamal Musiala

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında PSG ile Bayern Münih karşılaştı. Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala, çok ciddi bir sakatlık yaşadı.

calendar 05 Temmuz 2025 20:09 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 20:36
Bayern Münih'te talihsiz sakatlık: Jamal Musiala
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Mercedes Benz Stadyumu'nda oynanan maçın 45+3. dakikasında Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala, çok ciddi bir sakatlık yaşadı.

MUSIALA KÖTÜ SAKATLANDI

Bayern Münih'te sağ kanattan topu taşıyan Michael Olise, ceza alanının sağ çaprazına gönderdiği derinlemesine pasla Sacha Boey'i düşündü. Ancak Boey topa koşu yapamayınca gerilerden gelen Jamal Musiala, hamlesini yapmak istedi. Kalesini terk eden Donnaruma, yaptığı müdahaleyle topun sahibi oldu. Donnaruma ile girdiği ikili mücadeleden sonra yerden kalkamayan Musiala için sağlık ekipleri sahaya girdi ve ayağının kırıldığı görülen Alman futbolcu sedye ile saha kenarına alındı. 
DONNARUMA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Müdahaleyi yapan Donnaruma, Musiala'nın durumunu görünce gözyaşlarını tutamadı. 
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