Bayern Münih'te Palhinha kararı!

Bayern Münih, geçtiğimiz yaz Fulham'dan 51 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Joao Palhinha ile bu yaz yollarını ayırabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'te Palhinha kararı!
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19 Nisan 2025 16:18
Bayern Münih'in geçtiğimiz yaz Fulham'dan kadrosuna kattığı Joao Palhinha, yaz aylarında Alman ekibinden ayrılabilir.

Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Portekizli futbolcu için gelecek uygun teklifleri değerlendirmeye alabilir.

Bazı menajerlerin İngiltere'ye geri götürmek istediği Palhinha'nın ise Almanya'da kalmak istediği yazıldı. Bayern Münih'in sportif direktörü Chritoph Freund'un da Palhinha'nın takımda tutmak istediği kaydedildi.

Bayern Münih, Palhinha'yı geçtiğimiz yaz transfer döneminde 51 milyon euro bonservisle Fulham'dan kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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