Bayern Münih'te 124 yıllık tarihte ikinci kez aynı hüsran!

Bundesliga'da hayal kırıklığı bir sezon geçiren Bayern Münih, kuruluş tarihi olan 1900 yılından bu yana tarihinde ikinci kez aynı çöküşü yaşadı.



Bavyera ekibi, lider Bayer Leverkusen'in 16 puan gerisinde kalarak kulüp tarihinde ikinci kez lider olan bir takımın 16 puan gerisinde kaldı.



EN FAZLA 19 PUAN GERİDE KALDI



Bayern Münih, daha önce 2010-11 sezonunda lider Borussia Dortmund'un 19 puan gerisinde kalmıştı.



LEVERKUSEN KAZANIRSA ŞAMPİYON



Bundesliga'da 76 puanla lider konumda olan Bayer Leverkusen, bu hafta sonu oynayacağı Werder Bremen maçını kazanması durumunda diğer sonuçlara bakmaksızın tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olacak.





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