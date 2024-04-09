Bayern Münih'te 124 yıllık tarihte ikinci kez aynı hüsran!

Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'in 16 puan gerisinde bulunan Bayern Münih, kulüp tarihinde ikinci kez liderin 16 puan gerisine düştü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih'te 124 yıllık tarihte ikinci kez aynı hüsran!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2024 19:22
Bundesliga'da hayal kırıklığı bir sezon geçiren Bayern Münih, kuruluş tarihi olan 1900 yılından bu yana tarihinde ikinci kez aynı çöküşü yaşadı. 

Bavyera ekibi, lider Bayer Leverkusen'in 16 puan gerisinde kalarak kulüp tarihinde ikinci kez lider olan bir takımın 16 puan gerisinde kaldı. 

EN FAZLA 19 PUAN GERİDE KALDI 

Bayern Münih, daha önce 2010-11 sezonunda lider Borussia Dortmund'un 19 puan gerisinde kalmıştı. 

LEVERKUSEN KAZANIRSA ŞAMPİYON 

Bundesliga'da 76 puanla lider konumda olan Bayer Leverkusen, bu hafta sonu oynayacağı Werder Bremen maçını kazanması durumunda diğer sonuçlara bakmaksızın tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery