Bayern Münih, Sane ile sözleşme uzatıyor!

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Leroy Sane ile sözleşme uzatmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, Sane ile sözleşme uzatıyor!
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11 Nisan 2025 16:26
Son güncelleme 11 Nisan 2025 17:23
Bayern Münih, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Leroy Sane sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Sky Sport muhabiri Florian Plattenberg'in haberine göre, Bayern Münih, sözleşme uzatmayı düşündüğü Sane ile anlaşmaya yakın. Alman futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesi, 2028'e kadar uzatılacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern formasıyla 38 maça çıkan Alman yıldız, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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