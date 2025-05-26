Bayern Münih, listeye Gakpo'yu ekledi

Bayern Münih, yeni sezonda sol kanat için bir takviye yapmak istiyor.



Sky'da yer alan habere göre, Alman ekibi, Liverpool'dan Cody Gakpo'yu da bu transfer listesine dahil etti. Bayern Münih'in, Hollandalı futbolcu ile temaslara başladığı belirtildi.



LİSTEDEKİ DİĞER ADAYLAR



Öte yandan Alman devinin listesinde Brighton'dan Kaoru Mitoma ve Milan'dan Rafael Leao'nun da yer aldığı ifade edildi.



GAKPO'NUN PERFORMANSI



Liverpool'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 26 yaşındaki Gakpo, 18 gol attı ve 7 asist yaptı.



Liverpool ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Gakpo'nun güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.



