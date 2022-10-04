Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te gözler Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen ile oynanacak maça çevrildi.



MÜLLER VE KIMMICH OYNAYAMAYACAK



Bavyera devinde Thomas Müller ve Joshua Kimmich'in durumu belli oldu. Koronavirüse yakalanan iki futbolcu Plzen maçında oynayamayacak.



SON DURUMLARI NASIL?



Bayern Münih'i çalıştıran Julian Nagelsmann maç öncesi düzenlenen basın toplantısında üçüncü kez koronavirüse yakalanan Müller ve Kimmich'in asemptomatik olduğunu ve ikisinin de antrenmana geri dönmek istediklerini söyledi.



BAYERN'DE KİM OYNAYACAK?



Nagelsmann iki futbolcudan yararlanamayacak. Bayern Teknik Direktörü, "Kimi oynatacağım konusunda karar vermedim. Serge Gnabry iyi bir seçenek. Son zamanlarda oynamadı diye endişelenecek bir durum yok. Onu uzun zamandır tanıyor ve güveniyorum. Goretzka da iyi ve covid sonrası iyi. Umarım sahada en iyi şekilde olur" açıklamasını yaptı.



BAYERN'İN MUHTEMEL 11'İ



Öte yandan Alman basını, saat 19:45'te başlayacak maçta Bayer Münih'in Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Goretzka, Sabitzer - Musiala, Gnabry - L. Sane ve Mane 11'iyle sahaya çıkacağını yazdı.





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