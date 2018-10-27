Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Mainz 05 ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Opel Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı.
Bayern Münih, 31. dakikada Leon Goretzka'nın golüyle öne geçti. 1-0 biten ilk yarının ardından Mainz, Jean-Paul Boetius'un golüyle 48. dakikada eşitliği yakaladı.
Bayern Münih, 62. dakikada Thiago Alcantara'nın attığı golle 3 puanı aldı.
Bu sonucun ardından Mainz 9 puanda kalırken, Bayern Münih 19 puana yükseldi ve Dortmund ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Bayern Münih, gelecek hafta sahasında Freiburg'u ağırlayacak. Mainz ise sahasında Werder Bremen karşısında 3 puan arayacak.
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Bayern Münih, 31. dakikada Leon Goretzka'nın golüyle öne geçti. 1-0 biten ilk yarının ardından Mainz, Jean-Paul Boetius'un golüyle 48. dakikada eşitliği yakaladı.
Bayern Münih, 62. dakikada Thiago Alcantara'nın attığı golle 3 puanı aldı.
Bu sonucun ardından Mainz 9 puanda kalırken, Bayern Münih 19 puana yükseldi ve Dortmund ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Bayern Münih, gelecek hafta sahasında Freiburg'u ağırlayacak. Mainz ise sahasında Werder Bremen karşısında 3 puan arayacak.
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