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Bayern Münih, Dortmund ile farkı azalttı!

Bayern Münih, Dortmund'un 2 puan kaybettiği haftada zorlu Mainz deplasmanından galibiyetle ayrıldı ve farkı 2 puana indirdi.

Kaynak: Sporx.com
Bayern Münih, Dortmund ile farkı azalttı!
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27 Ekim 2018 18:24
Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Mainz 05 ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Opel Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 31. dakikada Leon Goretzka'nın golüyle öne geçti. 1-0 biten ilk yarının ardından Mainz, Jean-Paul Boetius'un golüyle 48. dakikada eşitliği yakaladı.

Bayern Münih, 62. dakikada Thiago Alcantara'nın attığı golle 3 puanı aldı.

Bu sonucun ardından Mainz 9 puanda kalırken, Bayern Münih 19 puana yükseldi ve Dortmund ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. 

Bayern Münih, gelecek hafta sahasında Freiburg'u ağırlayacak. Mainz ise sahasında Werder Bremen karşısında 3 puan arayacak.

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