Bayern Münih, Dier ile ilgileniyor

Bayern Münih, Tottenham forması giyen ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Eric Dier ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih, Dier ile ilgileniyor
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29 Ağustos 2023 20:15
Son güncelleme 29 Ağustos 2023 20:16
Tottenham forması giyen Eric Dier'e dev bir talip çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Tottenham'daki geleceği belirsiz olan 29 yaşındaki futbolcuyla Bayern Münih'in ilgilendiği aktarıldı.

Dier'ın adı Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.

2014 yılından bu yana Tottenham forması giyen İngiliz futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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