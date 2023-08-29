Tottenham forması giyen Eric Dier'e dev bir talip çıktı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Tottenham'daki geleceği belirsiz olan 29 yaşındaki futbolcuyla Bayern Münih'in ilgilendiği aktarıldı.
Dier'ın adı Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.
2014 yılından bu yana Tottenham forması giyen İngiliz futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Tottenham'daki geleceği belirsiz olan 29 yaşındaki futbolcuyla Bayern Münih'in ilgilendiği aktarıldı.
Dier'ın adı Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.
2014 yılından bu yana Tottenham forması giyen İngiliz futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.