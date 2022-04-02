Bayern Münih, deplasmanda kazandı

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Freiburg'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih, deplasmanda kazandı
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02 Nisan 2022 18:29
Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, deplasmanda Freiburg ile karşı karşıya geldi.

Ligin 28. haftasından oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, 4-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Leon Goretzka, 73. dakikada Serge Gnabry, 82. dakikada Kingsley Coman ve 90. dakika Marcel Sabitzer kaydetti. Freiburg'un tek golü ise 63. dakikada Nils Petersen'den geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde puanını 66'ya yükseltti. Freiburg ise 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih kendi sahasında Augsburg ile karşılaşacak. Freiburg ise Frankfurt deplasmanına gidecek.

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