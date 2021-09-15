Bayern Münih, Barcelona'ya çok ağır geldi: 3-0

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Bayern Münih, Barcelona'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Bayern Münih, Barcelona'ya çok ağır geldi: 3-0
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2021 23:53
Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Alman devi Bayern Münih ile İspanyol devi Barcelona karşı karşıya geldi.

Nou Camp'da oynanan maçı Bayern Münih 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ni galibiyetle açan taraf oldu.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Thomas Müller'in golüyle öne geçen Bayern Münih, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Barcelona, Bayern Münih'in etkinliğini yakalayamazken dakikalar 56'yı gösterdiğinde Lewandowski farkı ikiye çıkardı. 85. dakikaya gelindiğinde ise Lewandowski bir gol daha atarak skoru 3-0 yaptı ve Bayern Münih'in galibiyetini ilan etti.

Öte yandan karşılaşmada Barcelona'nın Türk asıllı oyuncu Yusuf Demir 59. dakikada oyuna dahil oldu.

İLK MAÇLAR TAMAMLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında ilk hafta maçları sona erdi.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, G Grubu maçında ağırladığı Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldı. H Grubu'nda son şampiyon Chelsea, sahasında Zenit'i 69. dakikada Romelu Lukaku'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-0

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3

Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2

Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 0-0

Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya): 0-3

Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya): 1-0

Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere): 2-1

Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 1-1

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.