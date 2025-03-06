Bayern'e Neuer'den kötü haber

Bayern Münih'e Neuer'den kötü haber geldi. Deneyimli file bekçisi Leverkusen maçında sakatlık geçirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Bayern'e Neuer'den kötü haber
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06 Mart 2025 13:50
Alman ekibi Bayern Münih'in 38 yaşındaki tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada "Manuel Neuer, dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayer 04 Leverkusen'e karşı 3-0 kazandığımız maçta sağ baldırında kas lifi yırtığı yaşadı. Teşhis, Bayern sağlık birimi tarafından doğrulandı. Bu nedenle kalecimiz, öngörülebilir bir süre forma giyemeyecek." denildi.

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