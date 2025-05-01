Bayer Leverkusen, yeni genç yeteneğini açıkladı

Bayer Leverkusen, Hertha Berlin'den 19 yaşındaki on numara Ibrahim Maza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayer Leverkusen, yeni genç yeteneğini açıkladı
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01 Mayıs 2025 12:12
Son güncelleme 01 Mayıs 2025 12:14
Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Hertha Berlin forması giyen 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ibrahim Maza'yı 12 milyon euro bedel karşılığında kadrosuna kattı.

Hertha Berlin altyapısından çıkan ve 2 yıl önce A takıma yükselen Cezayirli oyuncu, Bundesliga 2'de bulunan Hertha Berlin ile bu sezon 33 maça çıktı.ve 7 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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