Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Hertha Berlin forması giyen 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ibrahim Maza'yı 12 milyon euro bedel karşılığında kadrosuna kattı.
Hertha Berlin altyapısından çıkan ve 2 yıl önce A takıma yükselen Cezayirli oyuncu, Bundesliga 2'de bulunan Hertha Berlin ile bu sezon 33 maça çıktı.ve 7 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Hertha Berlin altyapısından çıkan ve 2 yıl önce A takıma yükselen Cezayirli oyuncu, Bundesliga 2'de bulunan Hertha Berlin ile bu sezon 33 maça çıktı.ve 7 gol 5 asistlik performans sergiledi.