Batshuayi sakatlıktan çok iyi döndü

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi, 3-1 kazanılan Trabzonspor maçında da gol atmayı başardı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz hafta Bitexen Giresunspor karşısında takımının tek golünü bulmuştu.
Trabzonspor karşısında da 11. dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden Batshuayi, takıma katıldıktan sonra ilk 11 çıktığı iki maçta da gol buldu.
29 yaşındaki santrfor, ligdeki 12. golünü kaydetti.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz hafta Bitexen Giresunspor karşısında takımının tek golünü bulmuştu.
Trabzonspor karşısında da 11. dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden Batshuayi, takıma katıldıktan sonra ilk 11 çıktığı iki maçta da gol buldu.
29 yaşındaki santrfor, ligdeki 12. golünü kaydetti.