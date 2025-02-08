Batshuayi, Frankfurt'ta ilk maçına çıktı

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Mönchengladbach'ın Eintracht Frankfurt'u konuk ettiği maç, 1-1 berabere bitti. Galatasaray'dan Frankfurt'a transfer olan Michy Bathsuayi, yeni takımında ilk maçına çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Batshuayi, Frankfurt'ta ilk maçına çıktı
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08 Şubat 2025 22:46
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Borussia-Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mönchengladbach'ın golünü 26. dakikada Tim Kleindienst, Frankfurt'un golünü ise 31. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt 39, Mönchengladbach ise 31 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel'i konuk edecek. Mönchengladbach ise deplasmanda Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.



BATSHUAYI, İLK MAÇINDA 11'DE

Eintracht Frankfurt'un Galatasaray'dan transfer ettiği Michy Bathsuayi, ilk maçına 11'de başladı.

57'DE ÇIKTI, CAN UZUN GİRDİ

42. dakikada tartışmadan sarı kart gören Belçikalı, 57. dakikada yerini milli futbolcu Can Uzun'a bıraktı.

 

 

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