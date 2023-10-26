Batshuayi: 'Doğru anda goller attık'

Fenerbahçe'nin golcü ismi Michy Batshuayi, Ludogorets mücadelesini değerlendirdi.
Batshuayi, "Hocam bana ihtiyaç duyduğunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biriyim. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Zor bir maç oldu aslında, fizikseldi. Mücadele etmek gerekiyordu. Maç içinde konsantre kalmak gerekiyordu, kaldık. Golleri de doğru anlarda attık." dedi.
Belçikalı golcü ayrıca, "İyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Zor bir maç oldu. Rakip bizi biraz şaşırttı. Biz de attığımız golle cesaretlendik ve daha fazla şans yarattık. Söylediğim gibi önemli olan kazanmaktı" sözlerini kullandı.
Batshuayi, "Takımımı tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı, kulübümü tebrik ediyorum. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sonuçta Fenerbahçe'ye kupalar kazandırmalıyız. Bu çok önemli. Galibiyetler pozitif hava yaratıyor takım içinde. Takım içindeki herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Farklı isimler goller buluyor. Ancak, bizim hedefimiz sezon sonunda Fenerbahçe'ye kupalar kazandırabilmek" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Batshuayi, "Hocam bana ihtiyaç duyduğunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biriyim. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Zor bir maç oldu aslında, fizikseldi. Mücadele etmek gerekiyordu. Maç içinde konsantre kalmak gerekiyordu, kaldık. Golleri de doğru anlarda attık." dedi.
Belçikalı golcü ayrıca, "İyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Zor bir maç oldu. Rakip bizi biraz şaşırttı. Biz de attığımız golle cesaretlendik ve daha fazla şans yarattık. Söylediğim gibi önemli olan kazanmaktı" sözlerini kullandı.
Batshuayi, "Takımımı tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı, kulübümü tebrik ediyorum. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sonuçta Fenerbahçe'ye kupalar kazandırmalıyız. Bu çok önemli. Galibiyetler pozitif hava yaratıyor takım içinde. Takım içindeki herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Farklı isimler goller buluyor. Ancak, bizim hedefimiz sezon sonunda Fenerbahçe'ye kupalar kazandırabilmek" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.