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Batman Petrolspor, 2. Lig'de finale yükseldi

İlk maçı 1-0 kazanan Batman Petrolspor, rövanşta Altınordu FK ile 1-1 berabere kalarak 2. Lig play-off finaline yükseldi.

calendar 26 Mayıs 2025 23:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Batman Petrolspor, 2. Lig'de finale yükseldi
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Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasında Batman Petrolspor sahasında Altınordu FK ile 1-1 kalarak finale yükseldi. 

Batman Petrolspor, Batman Yeni Şehir Stadyumu'ndaki müsabakanın 30. dakikasında Mert Çapar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Altınordu FK'dan Hüseyin Bulut, 85. dakikada penaltıdan attığı golle skorda 1-1 eşitliği sağladı. 

Maç beraberlikle sonuçlandı. 

İlk maçta Altınordu FK'yı 1-0 mağlup eden Batman Petrolspor, finale adını yazdıran ekip oldu.


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