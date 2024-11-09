Basketbolda Türk takımları haftayı 7 galibiyetle tamamladı

Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta içi Türkiye'yi temsil eden 10 takımdan 7'si haftayı galibiyetle tamamladı.



Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor. Erkekler THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT EuroCup'ta Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA EuroCup'ta ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor. Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA EuroCup'ta ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye adına parkeye çıkıyor.



Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka'nın bu hafta grubunda maç oynanmazken, kadınlarda 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri olduğu için bu hafta içi Avrupa kupalarında kulüp karşılaşmaları yapılmadı.



FIBA'nın aldığı karar gereği BKT EuroCup'ta Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul'da İsrail ekibi Hapoel Shlomo'yla oynayacağı karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı. Bahçeşehir Koleji, zorlu maçta rakibini 90-82 mağlup ederek A Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.



FIBA EuroCup A Grubu'nda TOFAŞ 5'te 5 yaparak son 16 turuna yükselmeyi son maçlar öncesi garantiledi.



Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda aldıkları sonuçlar şöyle:



THY EuroLeague:



Anadolu Efes-Monaco (Fransa): 69-81



LDLC ASVEL (Fransa)-Fenerbahçe Beko: 73-77



BKT EuroCup:



Trefl Sopot (Polonya)-Beşiktaş Fibabanka: 79-100



Bahçeşehir Koleji-Hapoel Shlomo (İsrail): 90-82



Türk Telekom-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 99-80



Basketbol Şampiyonlar Ligi:



Galatasaray-Promitheas Patras BC Vikos Cola (Yunanistan): 91-74



Aliağa Petkim-Unicaja Malaga (İspanya): 56-108



Peristeri (Yunanistan)-Manisa Basket: 90-78



FIBA EuroCup:



TOFAŞ-Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi): 93-61



Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Bursaspor: 66-81



