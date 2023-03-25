Basketbolcular, Trabzonspor'dan 10 milyon TL istedi!

Trabzonspor Basketbol'da forma giyen oyuncular haklarını talep etme adına Trabzonspor'a dava açarak alacaklarını istedi.



O dönem Trazonspor Basketbol Kulübü'nde forma giyen 2'si antrenör 12 kişi alacaklarını tahsil etmek için dava yoluna gitti.



Buna göre Duşan Cantekin, Şakulin, Malcolm Lee, Sergey Bazarevic, Stefan Tyler Moody, Sarunas Vasiliauskas, Osiris Eldridge, Burak Eşlik, Caleb Green, Bora Hun Paçun, Ozan Anton Odabaş ve antrenör Ahmet Dursun Kandemir haklarının Trabzonspor'da olduğunu belirterek toplamda 10 milyon 800 bin TL'lik toplu dava açtı. (61 Saat)





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