Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet hata yapmadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda BOTAŞ'ı 81-65 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2024 21:59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Opet, BOTAŞ'ı deplasmanda 81-65'lik skorla mağlup etti.  Salon: Ankara

Hakemler: Alper Gökçebel, Atakan Kaymak, Sait Nedim Çelik

BOTAŞ: Cuic, Büşra Akbaş 4, Dantas 16, Cave 12, Allen 18, Rana Uçar 1, Işık Su Güven, Gülşah Duman Bıçakçı 14, Melike Yalçınkaya, Melis Dilara Lafatan

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Atkins 15, Milic 3, Allemand 6, Charles 10, Sudenur Akarpa, Olcay Çakır Turgut 14, Tilbe Şenyürek 18, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 12-18

Devre: 25-37

3. Periyot: 46-63

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery