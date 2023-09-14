Başakşehir yeni transferini açıkladı

RAMS Başakşehir, Jerome Opoku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Başakşehir yeni transferini açıkladı
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14 Eylül 2023 23:13
RAMS Başakşehir, Portekiz ekiplerinden Arouca takımında forma giyen 24 yaşındaki Jerome Opoku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Jerome Opoku'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz stoperle sezon sonuna dek satın alma opsiyonlu anlaşma sağlandığı belirtildi.

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