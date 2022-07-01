Başakşehir transferi resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Ligue 1 ekiplerinden Lorient'de forma giyen Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Abone Ol
Başakşehir transferi resmen açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2022 16:18
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fransız kulübü Lorient'den 19 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Lorient ile anlaşmanın sağlandığı ve Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün asbaşkanı Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törenle Eren'in sözleşmeyi imzaladığı kaydedilerek, "Genç futbolcuya ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ