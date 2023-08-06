Başakşehir, Luka Milivojevic'i kadrosuna katıyor!

Süper Lig ekibi Rams Başakşehir, Crystal Palace ile sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Luka Milivojevic ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Başakşehir, Luka Milivojevic'i kadrosuna katıyor!
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06 Ağustos 2023 15:34
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir bir süredir görüşme halinde olduğu Luka Milivojevic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

32 yaşındaki oyuncu, yarın İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren futbolcu 2017 yılında Olimpiakos'tan İngiliz ekibine 15 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon Crystal Palace ile 21 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

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