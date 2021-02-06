Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligde son beş maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 16. sırada girdi.Son üç maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük ise 34 puanla 8. sırada yer alıyor.Başakşehir'de cezalı Deniz Türüç'ün yanı sıra Visca, Chadli, Berkay Özcan, Caiçara ve Bolingoli sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak. Rafael'in durumu ise maç saatinde netleşecek.Karagümrük'te ise cezalı Biglia ile birlikte Zukanovic, Jorquera, Hedenstad ile Viviano'nun Başakşehir'e karşı kadroda olması beklenmiyor.Mert Günok, Ömer Ali, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut, Azubuike, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli, Demba BaAykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Ndiaye, Ndao, Bertolacci, Borini, Castro, Kemal AdemiBaşakşehir'de Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Fatih Karagümrük müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor. Karagümrük'ün ceza sınırında olan isimleri ise Koray Altınay ve Emiliano Viviano.Teknik direktör değişikliğine giden son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'de üst üste 5 maçtır kazanamıyor.Okan Buruk'un ardından göreve gelen Aykut Kocaman, takımının başında çıktığı ilk maçta Galatasaray'a mağlup olmasına engel olamamıştı.