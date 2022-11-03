Başakşehir - Hearts: 11'ler

Gordon, Atkinson, Sibbick, Neilson, Smith, Cochrane, Smith, Devlin, Grant, Forrest, Henderson

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi, Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak. Karşılaşma TV8,5'tan canlı yayınlanacak.İki takım arasında İskoçya'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, 4-0 kazanmıştı. A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia, bu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Ömer Ali, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Mounir, OkakaGruptaki son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir, aynı puana sahip İtalya temsilcisi Fiorentina'nın önünde averajla lider durumda bulunuyor.İkili averajda rakibine üstünlüğü bulunan turuncu-lacivertli ekip, Hearts karşısında alacağı her türlü galibiyetle grubu lider olarak tamamlayacak. Beraberlik ya da yenilgi halinde ise Fiorentina'nın deplasmanda Letonya ekibi RFS ile oynayacağı mücadelenin sonucu grup liderini belirleyecek.Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, 10 puan ve averajla aynı puana sahip Fiorentina'nın önünde lider durumda bulunuyor.Turuncu-lacivertli ekip, dördüncü hafta maçlarının ardından gruptan çıkmayı garantilemişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup liderleri, son 32 turunu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek. Medipol Başakşehir'de hedef, grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmak.Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmasında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, deplasmanda golsüz berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'da 3-0 mağlup etti. Başakşehir, gruptaki son maçında ise deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.İstanbul deplasmanına 6 puanla gelen Hearts'ın ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor.Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında yarın İskoçya temsilcisi Hearts'i konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 48. kez sahne alacak.Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 47 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.Söz konusu müsabakalarda 62 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 69 gole engel olamadı.Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 12. sınavını verecek.Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 23 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü.İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı.İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0, ikinci maçında da sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Turuncu-lacivertliler deplasmanda golsüz berabere kaldığı Letonya ekibi RFS'yi İstanbul'da 3-0 yendi. Başakşehir gruptaki son maçında deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.Medipol Başakşehir, Hearts mücadelesi ile Avrupa kupalarında 24. iç saha maçını oynayacak.İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 23 maçta, 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.Bu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 23 golü engelleyemedi.Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.Danijel Aleksic 6 golle Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Stefano Okaka ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da beşer gol atarken, Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu üçer; Serdar Gürler, Berkay Özcan, Youssouf Ndayishimiye ile Marcio Mossoro da ikişer kez fileleri havalandırdı.Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 12 golüne ise Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.