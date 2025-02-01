Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-0'lık skorla Başakşehir oldu.



Başakşehir'in ilk üç golünü Krzysztof Piatek attı. Polonyalı golcü, 19, 58 ve 69. dakikalarda fileleri havalandırdı. İstanbul ekibinin son golünü ise 86. dakikada Davidson kaydetti.



Başakşehir'de hat-trick yapan Piatek, bu maçtaki golleriyle birlikte bu sezon toplam gol sayısını 28'e yükseltti.



Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 32 puana yükseldi. Ligde 5 maç sonra kaybeden Samsunspor, 40 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada Piatek'in dokunuşunda topu önünde bulan Crespo'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



19. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sol taraftan kullandığı kornerde yakın direkte topa kafayı vuran Piatek, fileleri havalandırdı: 1-0.



37. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında topla buluşan Keny, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, RAMS Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





58. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Kemen, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Piatek'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top, kalecinin sağından ağlara gitti: 2-0.



64. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top, direk dibinden auta çıktı.



69. dakikada Piatek, hat trick yaptı. Sağdan kanattan ceza sahasına giren Kemen'in pasında topla buluşan Piatek, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-0.



73. dakikada Kemen, sağ kanatta Samsunsporlu Muja'yı çalımladıktan sonra penaltı noktası civarında bulunan Keny'e topu çevirdi. Bu oyuncunun vuruşunda Yunus Emre Çift'e çarpan top, yandan kornere gitti.



86. dakikada RAMS Başakşehir, 4. golü buldu. Duarte'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın ortasında altıpas çizgisinin önünde bulunan Davidson, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 4-0.



Müsabaka, RAMS Başakşehir'in 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 83 Yusuf Sarı), Kemen (Dk. 82 Djalo), Crespo (Dk. 74 Ömer Faruk Beyaz), Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Davidson), Keny, Piatek (Dk. 82 Hamza Güreler)



Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 46 Yunus Emre Çift), Van Drongelen, Bola (Dk. 83 Celil Yüksel), Bennasser, Ntcham, Laura (Dk. 65 Soner Gönül), Holse, Schindler (Dk. 65 Muja), Mouandilmadji (Dk. 65 Ercan Kara)



Goller: Dk. 19, 58 ve 69 Piatek, Dk. 86 Davidson (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 21 Deniz Türüç, Dk. 31 Crespo (RAMS Başakşehir), Dk. 25 Van Drongelen, Dk. 48 Yunus Emre Çift (Reeder Samsunspor)



