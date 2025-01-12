Başakşehir'den Galatasaray'ın golüne itiraz

Başakşehirli futbolcular, Galatasaray'ın Barış Alper ile bulduğu gol öncesi Osimhen'in elle oynadığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Başakşehir'den Galatasaray'ın golüne itiraz
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12 Ocak 2025 20:25
Son güncelleme 12 Ocak 2025 20:27
Başakşehirli oyuncular, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile bulduğu ikinci gole itiraz etti.

59. dakikada Barış Alper'in golünden önce Osimhen'in elle oynadığı gerekçesiyle Başakşehirli oyuncular itiraz etti. Atilla Karaoğlan, oyunu başlatmadan önce VAR'ın incelemesini bekledi.

VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, yaklaşık 2 dakikalık inceleme sonrası santra yapılmasını istedi.

Başakşehirli oyuncular, bu karara da itirazda bulundu.



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