Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Slovenya Ligi ekibi Maribor'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncu Bartuğ Elmaz, teknik direktör Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
Mourinho ile yakın iletişimde olduğunu vurgulayan Elmaz,"Mourinho, her maçtan sonra bana bir mesaj gönderiyor. Maribor formasıyla ilk golümü Celje'ye attığımda beni tebrik etti ve bu konuda biraz şakalaştık. O harika bir teknik direktör ve ondan çok şey öğrenmek istiyorum. Aynı şekilde şu anda Maribor'da antrenörüm olan Bostjan Cesar'dan da çok şey öğrenmek istiyorum" dedi.
SEZON SONUNA KADAR KİRALIK
Sarı-Lacivertli takımda ön libero oyuncu Bartuğ Elmaz, Maribor'da sezon sonuna kadar forma giyecek.
Bartuğ Elmaz'dan Mourinho itirafı!
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Maribor'a kiralanan Bartuğ Elmaz, teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuştu.
03 Mart 2025 12:22
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Slovenya Ligi ekibi Maribor'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncu Bartuğ Elmaz, teknik direktör Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
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