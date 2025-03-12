Fenerbahçe büyük bir kulüp ve onlar da çeyrek final için mücadele edecek. Çok iyi hazırlandık. Henüz ilk yarıyı oynadık, bu iş daha bitmedi. Yarın akşam bu işi bitirmek istiyoruz. Bu maç için tüm kadroma güveniyorum." dedi.







dedi.

"Jose Mourinho'nun 'Erken sevinmesinler, tur daha bitmedi' sözleri için ne diyeceksiniz?"

Oyuncularıma şunu söyleyebilirim; sahaya çıksınlar ve oyundan keyif alsınlar. Soyunma odasında odaklansınlar, müzik açsınlar. Onlara söylediğim bu. Odaklandıkları sürece, sonuç alabilirler. Maçtan sonra da bunu söyledim. Rövanşın da zor olacağını belirttim."



Rangers ile Fenerbahçe, 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da karşı karşıya gelecek.