Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, Dallas Mavericks'in bu sezon çektiği sıkıntılardan Kyrie Irving'in sorumlu olduğunu söyledi.



Irving'in takasından sonra Mavs'in Batı Konferansı'nın en iyi takımlarından biri olması beklenirken, ekip Batı Konferansı'nda 37-40 derece ile 11. sıraya geriledi.



Barnes ise, Mavericks'in bu sezonki sıkıntılarının sorumlusunun Kyrie olduğunu açıkladı:



"Kyrie nereye gitse, bir sorun çıkıyormuş gibi görünüyor. Şimdi, bu bir tesadüf de olabilir ya da sorun Kyrie de olabilir. Kendisi harika bir yetenek, şüphesiz ilk beş arasında, fakat ne zaman bir pit stop yapsa işler karışıyor gibi gözüküyor."



Mavericks, son takas tarihinden önce .500'ün dört maç üzerindeyken, son 20 maçından sadece altısını kazanabilmişti.





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