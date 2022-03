Barkley: "Kobe bizimle çalışacaktı, son anda vazgeçti"

Hall of Fame oyuncu Charles Barkley, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın TNT'nin ünlü 'Inside the NBA' programına katılmak için yaptığı anlaşmadan son anda çekildiğini ortaya çıkardı.



"The Draymond Green Show"a katılan Barkley, Bryant'ın 2016'da emekli olduktan sonra "Inside the NBA"e katılmak için Turner Sports ile bir anlaşma imzaladığını itiraf etti:



"Diğer yapması gereken şeyleri yapmak istememişti. Bunu söylediğim için muhtemelen başım belaya girecektir. Ama bu, aramızda sır olarak tuttuğumuz şeylerden biri. Aslında bize imza atmıştı."



Barkley, Kobe'nin programı radyoda ve halka açık yerlerde tanıtması gerektiğini öğrendiğinde anlaşmadan çekildiğini de sözlerine ekledi.



Kobe, Turner'a katılmak yerine ESPN+'da "Detail" adlı bir programda bazı ilgi çekici oyuncuların oynadığı pozisyonları analiz etmeye karar vermişti.